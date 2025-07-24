Рэпер Jay-Z вспомнил, как Барак Обама сравнил себя с Майклом Джорданом

Американский рэпер Шон Кори Картер, более известный под сценическим псевдонимом Jay-Z, вспомнил о звонке политика Барака Обамы. По словам Jay-Z, Обама попросил его помочь в своей президентской кампании в 2008 году. Во время звонка будущий президент США сравнил себя с легендой НБА Майклом Джорданом. Сам рэпер также сравнил себя с шестикратным чемпионом НБА.

«Мне позвонили, я беру трубку, а там: «Алло, Джей? Это Обама». Он сам лично позвонил мне и говорит: «Сейчас четвёртая четверть, мы проигрываем два очка, мне нужна твоя поддержка. Дай мне мяч — я Майкл Джордан, я всё сделаю.

И мне нужно, чтобы ты поехал в Майами, Филадельфию, Атланту и Огайо». Представляете, он просит меня помочь с предвыборной кампанией. А я про себя думаю: «Подожди, это я тут Майкл Джордан, ты о чём вообще?» — приводит слова рэпера Fadeaway World.

Майкл Джордан подколол легенду НФЛ из-за обуви: