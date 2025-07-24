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Владимир Гомельский высказался о переходе экс-игрока УНИКСа Димитриевича в «Зенит»

Владимир Гомельский высказался о переходе экс-игрока УНИКСа Димитриевича в «Зенит»
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перехода бывшего игрока УНИКСа северомакедонского разыгрывающего Ненада Димитриевича в «Зенит».

Ранее стало известно, что с клубом из Санкт-Петербурга спортсмен заключил соглашение сроком на два года — до конца сезона-2026/2027.

«Никто не может знать наперёд, как проявит себя Дмитриевич в новой команде. А вдруг и при благожелательном тренере Секуличе Ненад не сможет играть так, как играл в УНИКСе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В прошлом сезоне Ненад выступал за «Милан».

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