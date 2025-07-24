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Центровой «Мемфиса» признал вину в неосторожном вождении

Центровой «Мемфиса» признал вину в неосторожном вождении
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23-летний канадский профессиональный баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Зак Иди, играющий на позиции центрового, в среду, 23 июля, заключил сделку с прокуратурой, чтобы закрыть дело о его неосторожном вождении, сообщили в TMZ Sports.

Согласно судебным протоколам, 23-летний баскетболист признался в превышении скорости и согласился заплатить $ 639,50, в обмен на это официальные лица сняли с него обвинение в неосторожном вождении.

Напомним, в середине июня Иди привлёк внимание патрульной машины после того, как проехал мимо со скоростью в 101 миль/ч (163 км/ч) при разрешённой в 55 миль/ч (89 км/час).

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