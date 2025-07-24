Михаил Ведищев присоединился к «Енисею»

21-летний российский баскетболист Михаил Ведищев, выступающий на позиции атакующего защитника за клуб Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», на правах аренды на один сезон присоединился к команде Единой лиги ВТБ «Енисею», о чём сообщила пресс-служба красноярцев.

«Ведищев добился значительного прогресса за последние два сезона, и я уверен, что он готов к более серьёзным вызовам. Талантливый игрок с хорошей трудовой этикой — это то, что нужно каждому клубу. Я рад, что мы получили такого игрока», — прокомментировал аренду игрока главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

Михаил — сын президента краснодарцев Андрея Ведищева, который выполнял также роль главного тренера в сезоне-2024/2025, который стал дебютным для Ведищева-младшего. Михаил принял участие в 29 матчах со средней статистикой 4,3 очка, 1,7 передачи, 0,9 подбора и 0,3 перехвата за 10 минут на площадке.