В «Далласе» рассказали, как Флэгг стремится стать выдающимся игроком НБА

Популярный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кейт Смит поделился историей одного из представителей «Даллас Маверикс» касательно первого номера драфта 2025 года Купера Флэгга.

«В своей первой игре здесь, в Лас-Вегасе, он сыграл очень паршиво. Во второй — полностью доминировал на площадке. Мы изначально планировали, что он проведёт только две игры. И вот Купер подходит к нам, тренерам, и просит дать ему шанс сыграть третий матч. Мы только рассмеялись и сказали: «Нет, ты уже показал себя». А он отвечает: «Я просто не хочу, чтобы люди подумали, будто удачная игра вышла случайно». Мы могли только улыбнуться в ответ, но этот момент прекрасно показывает, насколько он стремится стать выдающимся игроком», — приводит слова одного из представителей «Далласа» журналист Кейт Смит в колонке на портале Spotrac.