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В «Далласе» рассказали, как Флэгг стремится стать выдающимся игроком НБА

В «Далласе» рассказали, как Флэгг стремится стать выдающимся игроком НБА
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Популярный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кейт Смит поделился историей одного из представителей «Даллас Маверикс» касательно первого номера драфта 2025 года Купера Флэгга.

«В своей первой игре здесь, в Лас-Вегасе, он сыграл очень паршиво. Во второй — полностью доминировал на площадке. Мы изначально планировали, что он проведёт только две игры. И вот Купер подходит к нам, тренерам, и просит дать ему шанс сыграть третий матч. Мы только рассмеялись и сказали: «Нет, ты уже показал себя». А он отвечает: «Я просто не хочу, чтобы люди подумали, будто удачная игра вышла случайно». Мы могли только улыбнуться в ответ, но этот момент прекрасно показывает, насколько он стремится стать выдающимся игроком», — приводит слова одного из представителей «Далласа» журналист Кейт Смит в колонке на портале Spotrac.

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