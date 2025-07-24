В Sports Illustrated считают, что Егор Дёмин может стать «Новичком года» в НБА

Известное спортивное издание Sports Illustrated в своём материале объяснило, почему у российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина есть шансы стать «Новичком года» в НБА.

«Дёмин обладает талантом, необходимым для того, чтобы показывать впечатляющие результаты, но его положение может принести ему больше пользы, чем что-либо другое, на пути к потенциальной награде «Новичок года».

Его главное преимущество — это игровой потенциал. У Дёмина есть все шансы для того, чтобы стать лидером среди новичков в следующем сезоне по количеству результативных передач за игру, с учётом его вероятного статуса основного игрока. Если «Нетс» выберут динамичный, высокооктановый стиль игры, при котором максимально увеличивается количество владений мячом, то Дёмин сможет показать впечатляющие результаты для новичка.

Несмотря на то что Купер Флэгг, выбранный под общим первым номером, будет фаворитом в борьбе за звание «Новичок года», не стоит недооценивать шансы Дёмина», — говорится в материале Sports Illustrated.