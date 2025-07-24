Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В отпуске». В «Лейкерс» объяснили, почему Леброн не связался с новичком Смартом

«В отпуске». В «Лейкерс» объяснили, почему Леброн не связался с новичком Смартом
Комментарии

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» объяснили, почему четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс не связался с новичком команды Маркусом Смартом и не поприветствовал в коллективе.

«Он сейчас в отпуске, успокойтесь. Леброн тоже имеет право наслаждаться летом. Ему не обязательно всё время думать только о нас [о «Лейкерс»] и баскетболе. Когда вернётся, он обязательно свяжется с Маркусом», — приводит слова представителя «Лейкерс» издание Hoopswire.

31-летний Смарт был выбран «Селтикс» на драфте 2014 года под общим шестым общим номером. Он выступал за «Бостон» до сезона-2023/2024, после чего был обменян в «Мемфис Гриззлиз», а позже — в «Вашингтон Уизардс».

Материалы по теме
Забавный факт: «Лейкерс» собирают «неудачников»
Опрос
Забавный факт: «Лейкерс» собирают «неудачников»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android