«В отпуске». В «Лейкерс» объяснили, почему Леброн не связался с новичком Смартом

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» объяснили, почему четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс не связался с новичком команды Маркусом Смартом и не поприветствовал в коллективе.

«Он сейчас в отпуске, успокойтесь. Леброн тоже имеет право наслаждаться летом. Ему не обязательно всё время думать только о нас [о «Лейкерс»] и баскетболе. Когда вернётся, он обязательно свяжется с Маркусом», — приводит слова представителя «Лейкерс» издание Hoopswire.

31-летний Смарт был выбран «Селтикс» на драфте 2014 года под общим шестым общим номером. Он выступал за «Бостон» до сезона-2023/2024, после чего был обменян в «Мемфис Гриззлиз», а позже — в «Вашингтон Уизардс».