Эксперт назвал команду НБА, которую стоит перевести в другой город

Известный североамериканский журналист и эксперт Билл Симмонс считает, что клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» стоит перевести в другой город.

«Например, конкретно «Новый Орлеан». И я не хочу сеять панику по поводу баскетбола в Новом Орлеане. Я также не уверен, что у команды есть достаточно болельщиков, чтобы им было не всё равно. Но срок аренды «Смути Кинг-центра» [арены] истекает, кажется, в 2029 году. Это эксперимент, который не работал в Новом Орлеане на протяжении 50 с лишним лет в профессиональном баскетболе.

Я не знаю, сколько стоит эта команда в её нынешнем состоянии… Если бы кто-то купил её, просто перевёз бы в Сиэтл и заплатил всем клубам лиги за переезд, а потом вам не пришлось бы делить права на медиа. Похоже, к этому всё и идёт», — сказал Симмонс в своём подкасте на YouTube.