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Инсайдер заверил фанатов «Лейкерс», что Дончич подпишет продление контракта

Инсайдер заверил фанатов «Лейкерс», что Дончич подпишет продление контракта
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин высказался по поводу продления контракта 26-летнего звёздного словенца Луки Дончича, выступающего на позиции разыгрывающего защитника, с организацией «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я бы сказал, что болельщикам «Лейкерс» не стоит переживать по поводу того, что Лука не договорится о продлении контракта», — сказал Макменамин в эфире канала ESPN.

Дончич оказался в составе «Лейкерс» в результате громкого обмена 2 февраля 2025 года, когда бигмен Энтони Дэвис был отправлен в «Даллас Маверикс», а Лука переехал в Лос-Анджелес.

В сезоне-2024/2025 «озёрники» вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.

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