Инсайдер раскрыл истинную роль Лилларда в «Портленде» на следующий сезон

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением относительно возвращения разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который не сыграет в следующем сезоне из-за травмы, в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«По их собственному признанию, они платят Дэйму за то, чтобы он был помощником тренера. Но они обменяли Джру Холидэя, в которого вложили $ 100 млн, чтобы сразу же начать выигрывать, а ещё у них есть молодая команда и звёздный игрок, которого они получат только в следующем году», — приводит слова Уиндхорста ESPN.

Напомним, Лиллард выступал за «Портленд» с 2012 по 2023 год, побив множество клубных рекордов. Следом Дэмьен перебрался в «Милуоки Бакс», в котором провёл два года. «Олени» отчислили Лилларда из состава в это межсезонье. «Трэйл Блэйзерс» воспользовались моментом и подписали контракт со своим бывшим игроком.