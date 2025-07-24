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Маркиф Моррис объяснил, почему считает удар Йокича в 2021-м подлым

Маркиф Моррис объяснил, почему считает удар Йокича в 2021-м подлым
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркиф Морис в беседе с легендарным Шакилом О'Нилом высказался по поводу инцидента со звёздным центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем, который произошёл в 2021 году.

— Я понимаю, но ты же мой друг. И я знаю: если я ударю тебя, ты сделаешь это в ответ, и если ты ударишь меня — я тоже дам сдачи. Так почему, если ты первый ударяешь его, а он отвечает, ты считаешь это подлым ударом?
— Если он бьёт меня исподтишка, со спины — вот это я считаю подлым ударом. Ведь я уже ухожу, даже не ожидаю нападения, не готов защищаться. Это как авария — неожиданно и внезапно, — сказал Моррис на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq.

Напомним, баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время матча с «Майами Хит» нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках.

Йокич за этот инцидент был дисквалифицирован на одну игру. Моррис заплатил штраф в размере $ 50 000, его одноклубник Джимми Батлер — $ 30 000.

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