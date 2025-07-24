Аренас — о прогнозе О’Нила: уберите Шака из команды аналитиков отношений

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас подшутил над четырёхкратным чемпионом НБА Шакилом О’Нилом, который сказал, что защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон разорвёт отношения с американской певицей Megan Thee Stallion через шесть недель.

«Шак сказал, что у Меган и Клэя срок действия контракта равняется шести неделям. Кто-нибудь, уберите Шака из команды аналитиков отношений, он тут раздаёт предсезонные прогнозы, будто бы пытается выйти на замену», — прокомментировал пост О’Нила Аренас в одной из социальных сетей.

Напомним, в прошлом сезоне Томпсон перебрался из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Даллас». В стане «воинов» Клэй стал четырёхкратным чемпионом НБА.