Халибёртон: Гилджес-Александер провёл один из лучших сезонов в истории НБА

25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, высказался о звезде «Оклахома-Сити Тандер» и MVP сезона-2024/2025 Шее Гилджес-Александере.

«Шей стал MVP не просто так. Он действительно мастерски проходит в трёхсекундную зону, отлично выбирает позиции для броска и может набирать очки с любой дистанции. Сезон, который он провёл, — один из лучших в истории НБА», — сказал Халибёртон в эфире The Pat McAfee Show.

«Индиана» и «Оклахома» встретились в финале НБА в 2025-м. Баскетболисты «Пэйсерс» уступили со счётом 3-4.