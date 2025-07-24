Дончич согласовал контракт с «Лейкерс» на $ 249 млн. Секулич подтвердил вылет Луки в США

26-летний звёздный словенец Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции разыгрывающего защитника, согласовал новый четырёхлетний контракт с «озёрниками» на сумму $ 249 млн, сообщили в издании Sportskeeda.

«Я ожидаю, что он приедет после 4 августа, когда выполнит все свои обязательства в Соединённых Штатах», — сказал главный тренер сборной Словении Александр Секулич в интервью Sportklub.

Дончич оказался в составе «Лейкерс» в результате громкого обмена 2 февраля 2025 года, когда бигмен Энтони Дэвис был отправлен в «Даллас Маверикс», а Лука переехал в Лос-Анджелес.