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Экс-игрок НБА Бизли: тренер «Майами» Споэльстра — сильнейший защитник

Экс-игрок НБА Бизли: тренер «Майами» Споэльстра — сильнейший защитник
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли, выступающий в лиге Big3, ответил на вопрос, кто являлся сильнейшим защитником в североамериканской лиге в годы его выступлений.

— Какой самый сильный защитник в НБА?
— Рик Адельман, Эрик Споэльстра. Кто бы ни был главным тренером в те годы.

— Эрик Споэльстра был одним из самых сильных защитников, с которым ты когда-либо сталкивался?
— Да. Он никогда не пропускал меня на паркет, — сказал Бизли в интервью CBS Sports.

Бизли был выбран на драфте НБА 2008 года под вторым номером «Майами». Перед драфтом он устраивал просмотры в «Чикаго Буллз» и «Хит», но «быки» взяли под первым номером Деррика Роуза.

В дебютном сезоне он провёл 81 игру, лишь в 19 из них выйдя на площадку в стартовой пятёрке, в среднем набирал 13,9 очка и делал 5,4 подбора в первый год.

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