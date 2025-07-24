«Реал» продлил контракт с трёхкратным чемпионом Евролиги и капитаном команды Льюлем

Пресс-служба мадридского «Реала» объявила о продлении контракта с 37-летним испанским разыгрывающим защитником Серхио Льюлем на сезон-2025/2026.

Льюль провёл в «Реале» 19 сезонов, завоевал за это время 29 титулов — три чемпионства Евролиги, один Межконтинентальный Кубок, девять побед в чемпионате Испании, семь Королевских Кубков и девять Суперкубков Испании.

На драфте НБА 2009 года Серхио был выбран по 34-м номером командой «Денвер Наггетс». Права на Льюля за $ 2,35 млн выкупил «Хьюстон Рокетс». Льюль не сыграл в НБА ни одного матча. Все остальные игроки, выбранные раньше Льюля на драфте 2009 года, выступали в НБА.