Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» продлил контракт с трёхкратным чемпионом Евролиги и капитаном команды Льюлем

«Реал» продлил контракт с трёхкратным чемпионом Евролиги и капитаном команды Льюлем
Комментарии

Пресс-служба мадридского «Реала» объявила о продлении контракта с 37-летним испанским разыгрывающим защитником Серхио Льюлем на сезон-2025/2026.

Льюль провёл в «Реале» 19 сезонов, завоевал за это время 29 титулов — три чемпионства Евролиги, один Межконтинентальный Кубок, девять побед в чемпионате Испании, семь Королевских Кубков и девять Суперкубков Испании.

На драфте НБА 2009 года Серхио был выбран по 34-м номером командой «Денвер Наггетс». Права на Льюля за $ 2,35 млн выкупил «Хьюстон Рокетс». Льюль не сыграл в НБА ни одного матча. Все остальные игроки, выбранные раньше Льюля на драфте 2009 года, выступали в НБА.

Материалы по теме
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android