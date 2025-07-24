Генеральный менеджер клуба НБА рассказал о сложности своей работы

Генеральный менеджер одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пожелавший остаться анонимным, рассказал о сложности своей работы.

«Думаю ли я, что такие звёзды, как Яннис или Леброн, куда-то уйдут? Нет, не думаю. Хотя теоретически всё возможно. Именно поэтому я не могу просто поехать на пляж и выключить телефон — никогда не знаешь, когда может поступить важный звонок.

Представьте, если мне придётся объяснять владельцу клуба, что я упустил возможность обменять одного из таких игроков, потому что спал на пляже! Меня бы сразу уволили!» — приводит слова менеджера издание Sports Illustrated.