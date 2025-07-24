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«Почему выбрали его, а не меня?» Стивенсон — о Джордже

«Почему выбрали его, а не меня?» Стивенсон — о Джордже
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Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лэнс Стивенсон, известный выступлениями за «Индиану Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о звёздном лёгком форварде Поле Джордже, с которым выступал за «Пэйсерс».

«Я раньше смотрел на него и думал: «Почему его выбрали, а не меня?» И вот почему. Он был одним из тех парней, кто всё делал правильно. Всегда первым приходил, не был подвержен травмам, с крепким телом. Я не смотрел видеоразборы, а он это делал. Кто-то, наверное, сказал ему: «Вот что нужно, чтобы освоить игру», и он понял это сразу. Я понял это по ходу сезона. Я подумал: «Вот почему они его так ценят». И я начал делать то же самое, а потом мне представился шанс», — сказал Стивенсон на YouTube-канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony.

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