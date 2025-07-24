«Коби выиграл два титула в сезоне-2009/2010 в худшем составе». Джефф Тиг — о «Лейкерс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг и музыкальный исполнитель Бишоп B-Hen высказались о «Лос-Анджелес Лейкерс» сезона-2009/2010.

«У Коби были самые тяжёлые чемпионства… Выиграть с той командой… Та команда Коби обыграла тех «Селтикс», где были все эти топовые игроки, брат. Вы недооцениваете Коби, серьёзно. Совершить дабл — с таким составом, это худший состав, который когда-либо становился чемпионом два года подряд», — сказал Тиг на YouTube-канале

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«Возвращаясь к прошлому… это худший состав, который когда-либо существовал», — добавил Бишоп.

«Та команда была слабой», — подытожил Тиг.