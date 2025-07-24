Казинс: «Уорриорз» — лучший клуб. На плей-офф у них отдельный самолёт для семей игроков

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс комплиментарно отозвался об организации «Голден Стэйт Уорриорз», за которую выступал в сезоне-2018/2019.

«Как человек, который был частью организации, я могу согласиться с Джимми [Батлером] на 100%. Это определённо одна из лучших организаций в НБА. Они хорошо относятся к своим игрокам. Они хорошо относятся к семьям игроков. «Уорриорз» — это, безусловно, одна из лучших организаций в НБА. Во время плей-офф у них есть отдельный самолёт только для семей игроков.

Не многие организации так поступают. Никогда раньше об этом не слышал. Они хотят, чтобы вы чувствовали себя не просто желанными гостями. Они хотят, чтобы вы чувствовали себя частью семьи», — приводит слова Казинса издание Yahoo Sports.