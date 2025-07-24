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Халибёртон рассказал о поддержке со стороны Дюранта после разрыва ахиллова сухожилия

Халибёртон рассказал о поддержке со стороны Дюранта после разрыва ахиллова сухожилия
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25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, рассказал о поддержке со стороны 36-летнего двукратного чемпиона лиги Кевина Дюранта, представляющего организацию «Хьюстон Рокетс», после разорванного ахиллова сухожилия.

«Кей Ди на самом деле приезжал навестить меня на днях. Мы немного посидели и просто поговорили. Я собираюсь бороться изо всех сил, чтобы вернуться в лучшей форме на паркет», — сказал Халибёртон в эфире The Pat McAfee Show.

Халибёртон получил разрыв в финальной серии сезона-2024/2025, которую «Индиана» проиграла «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 3-4. Дюрант получил травму ахиллова сухожилия в 2019 году, выступая за «Голден Стэйт Уорриорз».

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