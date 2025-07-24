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Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер входит в шорт-лист «Олимпиакоса» — инсайдер

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер входит в шорт-лист «Олимпиакоса» — инсайдер
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Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер входит в сферу интересов греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Маттео Андреани в социальных сетях.

По сведениям источника, клуб из Пирея находится в поиске игрока на позицию защитника, и, помимо Фрейзера, в шорт-лист «Олимпиакоса» входит также 27-летний Мейсон Джонс, проведший минувший сезон в НБА в «Сакраменто Кингз».

В сезоне-2024/2025 26-летний Фрейзер провёл 59 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых набирал 11,8 очка, делал 2,2 подбора, 4,1 передачи и 0,9 перехвата в среднем за игру. Его команда дошла до финала турнира, где потерпела поражение в серии от столичного ЦСКА (2-4). Американец выступает за «Зенит» с 2023 года.

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