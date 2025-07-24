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В США признали выбор Дёмина «Бруклином» самым громким по итогам драфта-2025

В США признали выбор Дёмина «Бруклином» самым громким по итогам драфта-2025
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Журналист ESPN Джереми Ву опросил 20 анонимных руководителей и скаутов НБА, чтобы узнать их мнение о новичках в сезоне-2025/2026.

Участникам предложили ответить на пять вопросов, среди которых были: «Кто является новичком года?», «Кто из новичков окажется лучшим выбором прошедшего драфта, помимо Купера Флэгга»?, «Кто из новичков станет «кражей» года?», «Какой выбор стал наиболее громким?», и «Кто станет первым номером на драфте в 2026 году?».

Примечательно, что на вопрос «Какой выбор стал наиболее громким?» большинство опрошенных руководителей и скаутов назвали российского защитника Егора Дёмина, выбранного «Бруклин Нетс» под общим восьмым номером. За него проголосовали семь респондентов.

«Даже если вы верите в Дёмина как в разыгрывающего стартовой пятёрки НБА — хотя я не верю — его вполне могли выбрать в конце драфта или даже позже», — сказал один из представителей Восточной конференции.

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