Стал известен клуб, планирующий присоединиться к Единой лиге с сезона-2027/2028

Новый спортивный директор выступающего в Суперлиге «Челбаскета» Сергей Доманов, перешедший в это межсезонье на работу в челябинский клуб из «Уралмаша», рассказал о своём назначении, а также об амбициозных планах команды.

«Президент клуба Николай Сандаков связался со мной, когда «Челбаскет» завершил сезон, он спросил, свободен ли я. Мы встретились, он рассказал историю «Челбаскета», показал инфраструктуру, объяснил, как у них всё работает. А здесь же пирамида выстроена от и до: всё под эгидой федерации, у региона две команды в Суперлиге, есть команда в Высшей лиге, есть планы запустить молодёжку в Лигу ВТБ, есть студенческие команды, ДЮБЛ и так далее. Всё есть, но нужен был человек, у которого есть опыт выхода из Суперлиги в Единую лигу.

План состоит в том, чтобы через два года, когда будет достроен дворец, подать документы в лигу. «Челбаскету» нужен был менеджер с таким опытом. А мне было также интересно реализовать себя в новой команде и снова вывести клуб в Единую лигу ВТБ.

Николай Дмитриевич сказал, что всегда следил за «Уралмашем», видел, что мы могли комплектоваться с минимальным бюджетом и хорошо выступать — так было и в Суперлиге, и в Единой лиге. «Челбаскет» — не самая богатая команда, за пределами топ-6 по бюджету, но при этом спортивные результаты для выхода на следующий уровень тоже нужны. Поэтому команде нужен был человек, который сможет укомплектовать состав и заодно помочь настроить организационные процессы, чтобы они соответствовали Единой лиге. Планируется, что заявку «Челбаскет» будет подавать летом 2027 года — к этому моменту нужны и результаты на паркете, и организация, — сказал Доманов в интервью телеграм-каналу «Перехват».

В минувшем сезоне Суперлиги «Челбаскет» вылетел в 1/4 финала плей-офф, уступив в серии ЦСКА-2 (0-3).