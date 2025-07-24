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«Самара» объявила о переходе центрового Евгения Минченко

«Самара» объявила о переходе центрового Евгения Минченко
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Баскетбольный клуб «Самара» в телеграм-канале объявил о переходе 30-летнего центрового Евгения Минченко (рост – 215 см, вес – 107 кг), который с 2023 по 2025 год защищал цвета столичной МБА-МАИ.

Минченко является уроженцем Луганска. В 2016 году баскетболист получил российское гражданство. Примечательно, что ранее игрок уже выступал за «Самару» с 2015 по 2018 год. За свою карьеру в Единой лиге ВТБ он также защищал цвета саратовского «Автодора». Также до этого он выступал за клубы Суперлиги, а также за команды Украины и Латвии.

В сезоне-2024/2025 Минченко провёл 43 матча в Единой лиге (из них 28 – в старте), в которых набирал 5,7 очка, делал 4,9 подбора, 0,3 передачи и 0,3 перехвата в среднем за игру.

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