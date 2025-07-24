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Центровой Евгений Минченко поделился эмоциями от возвращения в «Самару»

Центровой Евгений Минченко поделился эмоциями от возвращения в «Самару»
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Новичок БК «Самара» центровой Евгений Минченко прокомментировал своё возвращение в клуб.

«Я очень рад вернуться в прекрасный город Самара и выступать за клуб с такими преданными болельщиками! Самара для меня действительно родной город. А с этой командой мы через многое прошли. Я всегда следил за её выступлением и был очень рад выходу в Единую лигу ВТБ. И вот пришёл тот волнительный момент, когда мы все вместе с вами будем идти к новым победам. Спасибо большое за доверие и приглашение руководству клуба и тренерскому штабу. С нетерпением жду выхода на площадку дворца Спорта, чтобы мы все вместе радовались победам. Совсем скоро увидимся на паркете. Вперёд, «Самара»!» — приводит слова Минченко пресс-служба клуба.

Напомним, ранее 30-летний Минченко уже выступал за «Самару» с 2015 по 2018 год. Его последним клубом была МБА-МАИ.

В сезоне-2024/2025 Минченко провёл 43 матча в Единой лиге (из них 28 – в старте), в которых набирал 5,7 очка, делал 4,9 подбора, 0,3 передачи и 0,3 перехвата в среднем за игру.

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