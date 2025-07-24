Юристы Леброна Джеймса требуют прекратить генерацию ИИ-видео, где он изображён беременным

Адвокаты суперзвезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в официальном письме потребовали от компании, ведущей деятельность в сфере искусственного интеллекта, прекратить создание видеороликов, в которых баскетболист изображён беременным. Об этом сообщает 404 Media.

Жалоба представителей Леброна была услышана, и как минимум три аккаунта в соцсетях, сделавших миллионную аудиторию на роликах с Джеймсом, были удалены.

Отмечается, что это один из первых известных случаев, когда знаменитость угрожает судебным иском компании за создание изображений с использованием её образа.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 70 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 8,2 результативной передачи. На данный момент его будущее в «Лейкерс» находится под вопросом.