«Зенит» подписал американского защитника Леви Рэндольфа

Санкт-петербургский «Зенит» заключил соглашение с американским защитником Леви Рэндольфом, который минувший сезон провёл в тель-авивском «Маккаби». Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Сообщается, что контракт с 32-летним баскетболистом рассчитан на два года — до конца сезона-2026/2027.

«Зенит» рад приветствовать Леви в своём составе и желает новых спортивных успехов в Санкт-Петербурге!» — сказано в публикации.

В сезоне-2024/2025 в Евролиге он провёл 33 матча со средней статистикой в 12 очков, 3,8 подбора и 1,8 передачи. Также за свою карьеру американец выступал за различные клубы из Италии, Франции, Бельгии, Новой Зеландии и G League. В 2022 году он стал лучшим снайпером Лиги чемпионов в составе «Остенде».