Егор Дёмин выложил архивное видео с тренировки в компании трёхкратного чемпиона НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, выбранный клубом на драфте НБА – 2025 под общим восьмым номером, поделился в своём телеграм-канале архивным видео, на котором тренируется в компании трёхкратного чемпиона НБА Дэнни Грина.

«Это тренировка с Дэнни Грином в первый мой визит на базу BDA в Лос-Анджелесе, в июне 2023 года.

Дэнни — чемпион НБА и большой снайпер. Отлично поработали и обсудили значимость стабилизации техники броска», — написал россиянин.

Также на видеоролик был наложен текст известной композиции Drake & Yebba — Yebba’s Heartbreak: «Ты можешь не знать, что с тобой будет дальше. Но я верю, верю, верю. И каждый раз тебя не выбирали. Что ж, пускай это зависит от тебя. И все чувства, которые ты не показываешь, когда твоя река разливается. Это правда, я клянусь тебе».

Напомним, 19-летний Егор Дёмин уже вошёл в историю как россиянин с самым высоким выбором на драфте НБА в истории.