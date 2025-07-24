Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин выложил архивное видео с тренировки в компании трёхкратного чемпиона НБА

Егор Дёмин выложил архивное видео с тренировки в компании трёхкратного чемпиона НБА
Комментарии

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, выбранный клубом на драфте НБА – 2025 под общим восьмым номером, поделился в своём телеграм-канале архивным видео, на котором тренируется в компании трёхкратного чемпиона НБА Дэнни Грина.

«Это тренировка с Дэнни Грином в первый мой визит на базу BDA в Лос-Анджелесе, в июне 2023 года.

Дэнни — чемпион НБА и большой снайпер. Отлично поработали и обсудили значимость стабилизации техники броска», — написал россиянин.

Также на видеоролик был наложен текст известной композиции Drake & Yebba — Yebba’s Heartbreak: «Ты можешь не знать, что с тобой будет дальше. Но я верю, верю, верю. И каждый раз тебя не выбирали. Что ж, пускай это зависит от тебя. И все чувства, которые ты не показываешь, когда твоя река разливается. Это правда, я клянусь тебе».

Напомним, 19-летний Егор Дёмин уже вошёл в историю как россиянин с самым высоким выбором на драфте НБА в истории.

Материалы по теме
В США признали выбор Дёмина «Бруклином» самым громким по итогам драфта-2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android