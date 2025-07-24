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В «Самаре» прокомментировали возвращение в клуб Евгения Минченко

В «Самаре» прокомментировали возвращение в клуб Евгения Минченко
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Спортивный директор «Самары» Андрей Фёдоров прокомментировал возвращение в клуб центрового Евгения Минченко.

«Очень надеемся на опыт, профессионализм и огромный энергетический потенциал Евгения, который может быть лидером команды как на площадке, так и в раздевалке. Ожидаем, что возвращение Минченко в Самару положительно скажется на посещаемости матчей нашей команды, добавив им ярчайших хайлайтов», — приводит слова Фёдорова пресс-служба клуба.

Напомним, ранее 30-летний Минченко уже выступал за «Самару» с 2015 по 2018 год. Его последним клубом была МБА-МАИ.

В сезоне-2024/2025 Минченко провёл 43 матча в Единой лиге (из них 28 – в старте), в которых набирал 5,7 очка, делал 4,9 подбора, 0,3 передачи и 0,3 перехвата в среднем за игру.

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