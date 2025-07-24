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Шакил О'Нил объяснил, почему Уилт Чемберлен не входит в его список величайших игроков НБА

Шакил О'Нил объяснил, почему Уилт Чемберлен не входит в его список величайших игроков НБА
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Прославленный центровой и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, почему обладатель многочисленных рекордов североамериканской лиги Уилт Чемберлен не входит в его список величайших игроков всех времён.

«Нет, ведь у него только два [чемпионства]», — сказал Шакил в своём подкасте.

Помимо двух чемпионских титулов в НБА, на счету Чемберлена четыре награды самому ценному игроку (MVP) НБА, MVP финала. Спортсмен 13 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Является обладателем рекорда по количеству очков за один матч (100). Кроме Уилта, в НБА ни один игрок не достигал отметки в 100 очков. Также занимает первое место в истории НБА по количеству подборов — 23 924.

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