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Форвард МБА Барашков назвал главную отличительную черту тренера Карасёва

Форвард МБА Барашков назвал главную отличительную черту тренера Карасёва
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Форвард московского клуба МБА-МАИ Максим Барашков объяснил, что отличает тренера Василия Карасёва от других специалистов, с которыми он работал.

«Эмоции, наверное (смеётся). Но в то же время у него есть чуйка на игроков, на момент — когда нужно похвалить, а когда, наоборот, — надавить, например, чтобы игрок взбодрился. Я думаю, это может отличать его от тех тренеров, с которыми я работал.

Мешают ли эмоции Василию Николаевичу? Он тоже человек, и эмоциональность — это его отличительная черта. В том числе за счёт них он и добился тех результатов, которые у него есть. Да, они могут помешать, безусловно, но в случае с Василием Николаевичем, наверное, он такой, какой есть, и это его, можно сказать, фишка», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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