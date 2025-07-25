Максим Барашков — о прошедшем сезоне МБА: было ощущение, что можем лучше

Баскетболист МБА-МАИ Максим Барашков оценил прошедший сезон-2024/2025 для московского клуба.

«Наверное, лучше, чем предыдущий, но всё же нужно ещё немного добавить как раз в предстоящем сезоне. Я думаю, мы это должны будем продемонстрировать. Да, мы заняли третье место в Кубке России и также проиграли в последней игре стадии плей-ин, но было ощущение по всему сезону, что можем лучше», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, в стадии плей-ин московская МБА-МАИ сперва в овертайме одолела «Енисей» (106:102 ОТ), а затем уступила «Парме» со счётом 76:93, остановившись в шаге от плей-офф.