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Игрок МБА-МАИ Барашков объяснил, чего не хватило клубу для выхода в плей-офф

Игрок МБА-МАИ Барашков объяснил, чего не хватило клубу для выхода в плей-офф
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Российский баскетболист Максим Барашков, выступающий за московскую МБА-МАИ, рассказал, чего не хватило клубу, чтобы выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«У соперников было преимущество в последние два сезона. В первый мой сезон в МБА мы играли в Самаре, в прошедшем — в Перми, и оба раза на выезде. Весь зал болел за свою команду, и, я думаю, это сыграло свою роль. Если говорить про усталость, подготовку, то все были в равных условиях. На это нельзя ссылаться. Сколько раз друг с другом сыграли в сезоне — то есть сюрпризов тоже не было. Просто моменты… поддержка трибун и ещё какие-то мелочи сыграли с нами такую шутку дважды», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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