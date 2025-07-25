«Выделить жирным шрифтом». Барашков назвал два главных удивления в МБА-МАИ

Форвард МБА-МАИ Максим Барашков высказался относительно того, кто его удивил больше всего в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ в своём клубе.

«Если честно, для меня каждый сезон главное удивление — это, наверное, Женя Воронов. Потому что человек не стареет ни душой, ни телом. Душой и желанием ему точно нет равных. Он с каждым может в этом посоревноваться.

Также, конечно, это 100% — Андрей Зубков. Вот его можно выделить жирным шрифтом», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Воронов начал свою карьеру в 2002 году, выступая за «Локомотив» (Мин. Воды). Евгений является самым возрастным баскетболистом Единой лиги.