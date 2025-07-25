Баскетболист МБА-МАИ Барашков высказался о возможном завершении карьеры Воронова

Российский баскетболист Максим Барашков, играющий в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, высказался о том, сколько ещё времени будет выступать капитан команды Евгений Воронов, которому в мае исполнилось 39 лет.

«Хотелось бы, конечно, как можно дольше, потому что это такой игрок и человек, который может команду повести за собой, быть лидером на паркете и в раздевалке. Думаю, Женя будет играть столько, сколько тело позволит.

Главное — избежать травм. Желания у него точно не отнять. А если есть желание, то и борьба с микротравмами, какими-то повреждениями будет. Организму с каждым годом нужно всё больше времени на восстановление, на залечивание травм. Но Женя с этим прекрасно работает, посвящает этому много времени и внимательно следит за своим здоровьем. Так что я ему желаю играть как можно дольше», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.