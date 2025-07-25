«Это честь». Максим Барашков — об игре с Евгением Вороновым в МБА-МАИ

Форвард московской МБА-МАИ Максим Барашков лестно отозвался о капитане команды Евгении Воронове.

«Каково играть с таким капитаном в одной команде? Это в первую очередь честь. Спасибо ему за то, что он является примером для каждого в команде, для каждого даже в лиге. Я благодарен ему за то, что он меня слышит, когда обращается ко мне, помогает, ругает, пытается что-то подсказать. И я со своей стороны иногда тоже могу ему, например, что-то сказать, и он меня выслушает. Это очень ценно и важно, я считаю, — и для капитана, и просто для человека», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.