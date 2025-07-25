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«Превзошёл все ожидания». Максим Барашков назвал игрока, который его удивил

«Превзошёл все ожидания». Максим Барашков назвал игрока, который его удивил
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Баскетболист МБА-МАИ Максим Барашков по достоинству оценил вклад в команду Андрея Зубкова, который перебрался в стан московской команды в прошлом сезоне из «Зенита».

«Удивило ли меня то, что Андрей Зубков пришёл в команду и стал сразу её лидером? Наверное, сильным сюрпризом не стало, но роль, которую Андрей взял в этом сезоне по очкам, по подборам, по эффективности… Да, он приходил изначально на роль лидера, в этом никто не сомневался. Но то, насколько она будет фееричной, — можно и так выразиться — это было небольшим удивлением. Я ожидал хорошей игры, но он просто превзошёл все ожидания», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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