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Экс-игрок «Бостона»: я получил травму, и у Тейтума стало появляться больше возможностей

Экс-игрок «Бостона»: я получил травму, и у Тейтума стало появляться больше возможностей
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гордон Хэйворд высказал мнение, что, если бы не его травма после перехода в «Бостон Селтикс», карьера Джейсона Тейтума могла бы сложиться по-другому. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером. Хэйворд перешёл в «Селтикс» в июле того же года. В феврале 2017-го он принимал участие в Матче всех звёзд.

«Я тогда принимал участие в Матче всех звёзд и чувствовал, что нахожусь на вершине своей карьеры. Мы играли на одной позиции. Знаете, из-за того, что я травмировался, он стал получать мяч. У него стало появляться больше возможностей, и иногда этого достаточно», – сказал Хэйворд в эфире FanDuel TV.

Гордон сломал большеберцовую кость и лодыжку в октябре 2017 года.

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