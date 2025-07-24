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«Как же я его ненавижу». Шакил О'Нил — об игроке НБА

«Как же я его ненавижу». Шакил О'Нил — об игроке НБА
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Прославленный центровой и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, какие чувства испытывает к центровому «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гоберу.

«Как же я ненавижу Руди Гобера», — сказал О'Нил в своём подкасте.

Шакил ранее неоднократно критиковал Гобера, отмечая, что тот должен действовать жёстче. По мнению О'Нила, игрок «Миннесоты» не в полной мере отрабатывает свою высокую зарплату.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Гобер принял участие в 87 матчах, в которых в среднем набирал 11,3 очка, совершал 10,5 подбора и отдавал 1,6 передачи.

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