Инсайдер назвал двух игроков, от которых готовы отказаться «Кингз» ради Жонатана Куминги

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кинз» готова расстаться с защитником Девином Картером, форвардом Дарио Шаричем и защищённым драфт-пиком первого раунда, чтобы получить форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатана Кумингу. Об этом рассказал обозреватель Clutch Points Бретт Сигель.

Также отмечается, что «Голден Стэйт», со своей стороны, в потенциальном обмене хотел бы видеть таких игроков «Сакраменто», как Киган Мюррэй и Кеон Эллис.

В прошлом сезоне НБА Куминга принял участие в 54 матчах, в которых в среднем набирал 15,2 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 2,1 передачи.

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