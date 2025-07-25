Семья Тиммы подала в суд на Анну Седокову по статье «Доведение до самоубийства»

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала о подаче судебных исков против бывшей жены спортсмена Анны Седоковой.

«Мы подали в суд на Анну Седокову в России и Латвии, чтобы привлечь её по статье УК РФ «Доведение до самоубийства», — приводит слова Гавриловой Super.

Как сообщила Гаврилова, латвийский иск был подан 10 дней назад, а российский — шесть дней назад. Кроме того, параллельно сторона Тиммы обратилась с заявлением относительно розыска имущества певицы для возможного взыскания.

Тимма скончался в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Спортсмену было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой, и просьба ей позвонить. По версии следствия, Янис совершил суицид.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: