Гомельский назвал игрока из Европы, доказавшего, что звёзды воспитываются не только в США

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о прославленном немецком баскетболисте и чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Даллас Маверикс» Дирке Новицки.

«Дирк Новицки стал первым продуктом другой (неамериканской) школы баскетбола, который заставил говорить о том, что США не является единственной страной, в которой воспитываются звезды баскетбола», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

На протяжении всей карьеры в НБА Новицки выступал за «Даллас». Помимо чемпионского титула, завоёванного в 2011 году, Дирк в том же году был признан самым ценным игроком финала НБА. В 2007 году он получал приз MVP НБА. 14 раз принимал участие в Матча всех звёзд североамериканской лиги.

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