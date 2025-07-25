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Юрист оценила шансы, что суд признает Анну Седокову виновной в смерти Яниса Тиммы

Юрист оценила шансы, что суд признает Анну Седокову виновной в смерти Яниса Тиммы
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Юрист Илона Гуськова оценила шансы родственников погибшего латвийского баскетболиста привлечь бывшую жену спортсмена Анну Седокову к уголовной ответственности по статье «Доведения до самоубийства». Ранее стало известно, что адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи Тиммы, направила судебные иски против Седоковой. Иски были поданы в России и Латвии.

«По ст. 110 УК РФ наказание зависит от обстоятельств: доведение до самоубийства (если доказать систематические унижения, угрозы или жестокое обращение) — до пять лет лишения свободы. Но ключевая проблема — доказательная база. Нужно подтвердить прямую связь между действиями Седоковой и суицидом: например, сохраненные угрозы, свидетельства психологического давления.

Дело против Седоковой — громкое, но крайне неоднозначное. Уголовная ответственность по ст. 110 УК РФ наступает редко, и только при железных доказательствах. Скорее всего, будет много споров о том, насколько действия певицы стали решающим фактором», — приводит слова Гуськовой «Страсти».

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. В России Тимма выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС.

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