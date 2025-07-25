Стефен Карри обозначил свои дальнейшие шаги в НБА

Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал ясно понять, что не собирается завершать карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в обозримом будущем.

— Я ещё далёк от завершения карьеры

— То есть болельщики смогут наслаждаться твоей игрой еще несколько лет?

— Безусловно, это так. Можете не сомневаться, — приводит слова Карри Complex в социальной сети X.

Действующий контракт 37-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027. В сезоне-2025/2026 Карри получит $ 59,6 млн. Отметим, что на счету Стефена четыре чемпионских титула НБА.

У Джимми Батлера спросили, вкусно ли пахнет Стефен Карри: