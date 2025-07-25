В «Бруклине» озвучили имя игрока, который может стать лучшим снайпером НБА

Один из управленцев клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» оценил переход лёгкого форварда Майкла Портера-младшего в рамках обмена с «Денвер Наггетс», котороый произошёл в начале июля.

«Мы сейчас обновляем состав команды, естественно. У нас будет много молодых игроков, но для баланса обязательно нужны и опытные баскетболисты.

Конечно, нам важно набирать очки, и в этом Портер очень нам поможет. Не хочу утверждать, что он станет лучшим снайпером чемпионата, но, думаю, будет близко к этому», — приводит слова управленца Spotrac.

Егор Дёмин поделился архивным видео в компании чемпиона НБА: