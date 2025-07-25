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Егор Дёмин похвастался уловом во время отдыха в США

Егор Дёмин похвастался уловом во время отдыха в США
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выбранный «Бруклин Нетс» под восьмым номером на драфте НБА – 2025, опубликовал в телеграм-канале видео с рыбалки.

«Ребят, всем привет! Только что поймал огроменную рыбину! На таком вот озере. Килограмм пять, наверно. Остаюсь на связи. Отдыхаю в Монтане сейчас», — поделился Дёмин с подписчиками.

Напомним, 19-летний Егор Дёмин первым среди российских баскетболистов был выбран в топ-10 драфта НБА. Его выбор под восьмым номером является рекордным для российских игроков. В «Бруклине» Дёмин будет играть на позициях разыгрывающего защитника и лёгкого форварда. Его рост составляет 206 см, а вес — 86 кг.

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