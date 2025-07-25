Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Появился шанс». Игрок МБА-МАИ — об отстранении России на международной арене

«Появился шанс». Игрок МБА-МАИ — об отстранении России на международной арене
Комментарии

Форвард московской МБА-МАИ Максим Барашков высказался насчёт отстранения России от международных соревнований, рассказав, помогло ли это нашему баскетболу.

«У молодых российских игроков появилась возможность показать себя. Чтобы заиграть, должно совпасть множество факторов и удачи. Много мелочей имеют значение, они приведут тебя на тот уровень, чтобы ты заиграл. А сейчас некоторые легионеры отказываются к нам ехать. И вот появляется шанс у российских баскетболистов. Это несомненно плюс», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Барашков начинал свой путь в подмосковных «Химках», после этого был период в «Самаре» и с 2023 года Максим выступает за МБА.

Сейчас читают:
«Некоторые легионеры отказываются в Россию ехать». Откровенный Барашков из МБА-МАИ
Эксклюзив
«Некоторые легионеры отказываются в Россию ехать». Откровенный Барашков из МБА-МАИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android