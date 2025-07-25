«Появился шанс». Игрок МБА-МАИ — об отстранении России на международной арене

Форвард московской МБА-МАИ Максим Барашков высказался насчёт отстранения России от международных соревнований, рассказав, помогло ли это нашему баскетболу.

«У молодых российских игроков появилась возможность показать себя. Чтобы заиграть, должно совпасть множество факторов и удачи. Много мелочей имеют значение, они приведут тебя на тот уровень, чтобы ты заиграл. А сейчас некоторые легионеры отказываются к нам ехать. И вот появляется шанс у российских баскетболистов. Это несомненно плюс», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Барашков начинал свой путь в подмосковных «Химках», после этого был период в «Самаре» и с 2023 года Максим выступает за МБА.