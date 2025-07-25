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Максим Барашков назвал российское лицо Единой лиги через пять лет

Максим Барашков назвал российское лицо Единой лиги через пять лет
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Баскетболист Максим Барашков, выступающий за московскую МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, рассказал, кого считает лицом чемпионата через пять лет среди российских игроков.

«Наверное, Антон Карданахишвили может заявить о себе неплохо: с каждым сезоном он прибавляет. Кирилл Елатонцев тоже очень хорошо прибавил за последнее время. Думаю, оба эти игрока точно будут претендовать на это звание», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Карданахишвили выступает за екатеринбургский «Уралмаш», а Кирилл Елатонцев — за краснодарский «Локомотив-Кубань». Елатонцев является двукратным обладателем награды «Лучшему молодому игроку Единой лиги».

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