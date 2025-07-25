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Стефен Карри назвал свой бросок, который изменил его жизнь

Стефен Карри назвал свой бросок, который изменил его жизнь
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос по поводу своего броска, который изменил его жизнь. По словам Карри, этот бросок состоялся, когда он играл в NCAA с командой Университета Гонзага. Карри представлял команду Университета Дэвидсона.

«Это тот самый бросок в матче против Гонзаги. Мне кажется, именно он многое изменил. Не могу сказать, что не смог бы справиться с ситуацией в случае поражения, но это был по-настоящему важный момент», — сказал Карри на канале Complex в YouTube.

В марте 2008 года с Университетом Гонзага Карри набрал 40 очков, 30 из которых – во второй половине. Его команда победила со счётом 82:76.

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